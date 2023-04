Buoni fruttiferi: ecco come scoprire se ne hai uno intestato o cointestato (Di martedì 4 aprile 2023) Insieme ai libretti di risparmio, i Buoni fruttiferi postali (bfp) sono a tutt’oggi tra gli strumenti di risparmio più apprezzati dagli italiani. Lo Stato a luglio ha alzato i loro tassi di interesse, quadruplicandoli dallo 0,5% al 2%. I bfp possono essere sottoscritti in due maniere. La prima: recandosi “fisicamente” presso un ufficio postale. L’altra: sottoscrivendoli in forma dematerializzata, cioè online. Anche le condizioni di rimborso sono un po’ differenti, nel senso che nel primo caso bisogna riscuotere quanto è maturato entro un termine di scadenza preciso e in ogni caso prima che sia maturata la cosiddetta prescrizione (che elimina il diritto a riavere sia il capitale che gli interessi). Tra la scadenza degli ultimi interessi e la prescrizione, va rammentato, non possono trascorrere più di dieci anni. E in ogni caso bisogna andare negli ... Leggi su blowingpost (Di martedì 4 aprile 2023) Insieme ai libretti di risparmio, ipostali (bfp) sono a tutt’oggi tra gli strumenti di risparmio più apprezzati dagli italiani. Lo Stato a luglio ha alzato i loro tassi di interesse, quadruplicandoli dallo 0,5% al 2%. I bfp possono essere sottoscritti in due maniere. La prima: recandosi “fisicamente” presso un ufficio postale. L’altra: sottoscrivendoli in forma dematerializzata, cioè online. Anche le condizioni di rimborso sono un po’ differenti, nel senso che nel primo caso bisogna riscuotere quanto è maturato entro un termine di scadenza preciso e in ogni caso prima che sia maturata la cosiddetta prescrizione (che elimina il diritto a riavere sia il capitale che gli interessi). Tra la scadenza degli ultimi interessi e la prescrizione, va rammentato, non possono trascorrere più di dieci anni. E in ogni caso bisogna andare negli ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoiteconomia : Interessi al 4,50%? Non è un pesce d’aprile: è possibile con i buoni fruttiferi postali - Dtiso : Non so se sia veritiero, certamente esprime un punto di vista da condividere. Si parla molto, troppo, di educazione… - infoitinterno : Buoni fruttiferi postali: pioggia di soldi con un investimento di 22 mila euro, incredibile gli importi finali - Soverato : ?? Il Giudice di Pace di Catanzaro ha accolto la richiesta di un cittadino che rivendicava il pagamento di un buono… - infoiteconomia : Buoni fruttiferi postali: l’importanza del Foglio informativo per non perdere i propri risparmi -