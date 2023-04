Buon compleanno Serena Autieri | i look più belli dell’attrice

Leggi su velvetmag

(Di martedì 4 aprile 2023)è un’attrice, conduttrice e cantante ben nota al pubblico italiano, con un occhio di riguardo per il panorama glam. Negli ultimi anni ha dimostrato di essere particolarmente affezionata a Giorgio Armani. Esiste qualcosa chenon è in grado di fare? Probabilmente no. Attrice, conduttrice televisiva e cantante (sua è lassima voce di Elsa in Frozen), oggi – 4 aprile 2023 – compie gli anni. Artista napoletana a tutto tondo, ha una ricchissima filmografia alle spalle. Ha debuttato al cinema con Sara May, ma negli anni ha lasciato un segno in Notte prima degli esami – Oggi, Natale in Sudafrica, Il principe abusivo con Alessandro Siani, Niente può fermarci e Sapore di te. Di recente, invece, ha recitato in Se mi lasci non vale, Con tutto il cuore, Tre sorelle e The Christmas ...