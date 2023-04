(Di martedì 4 aprile 2023) Un decalogo per combattere la violenza Cosa fare, allora, quando si è vittima di prepotenze e violenze? Lo spiega lo psicologo e psicoterapeuta Giuseppe Lavenia, Presidente'Associazione Di. Te. (...

: i consigli dello psicologo ai ragazzi 1. Non fare finta che vada tutto bene Essere vittima dipuò suscitare enorme sofferenza, ma anche vergogna, paura di turbare i ...... gli atteggiamenti narcisistici, il complesso delle emozioni e dei sentimenti che possono caratterizzare un rapporto affettivo in senso negativo e svilente o segnali di. ...... con la Affari Sociali , esaminerà le pdl per la prevenzione e contrasto del fenomeno del, dele sulle misure rieducative dei minori. La Esteri , con la Attività Produttive , ...

Bullismo e Cyberbullismo: i consigli dell'esperto a studenti e genitori TGCOM

"In Valle d'Aosta esistono sicuramente problemi di disagio giovanile, episodi di bullismo e cyberbullismo tra coetanei. Si tratta di fenomeni complessi per i quali non c'è una risposta semplice e ...Solo negli ultimi tre mesi del passato anno scolastico, un adolescente su 5 ne è stato vittima. A rilevarlo è l'Osservatorio "Bullismo e Cyberbullismo", una rilevazione che ha coinvolto oltre 3.000 ...