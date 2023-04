Bugo e Morgan | rivolano stracci | “Umanamente scandente | te la fai sotto” | “Zucchina marcia | leccacul* dei politici”

(Di martedì 4 aprile 2023) “Che succede?” si domandavaa Sanremo 2020 quandolasciò il palco in quello che è ormai uno degli episodi più famosi nella storia del Festival. Succede che a 3 anni di distanza i due ex amici continuano a dirsene di ogni e a insultarsi come se fossero i protagonisti di un reality di bassa lega. L’ultimo atto della diatriba vedereplicare ache a sua volta aveva risposto dalle pagine di Rolling Stone al primo sfogo social del collega dopo mesi e mesi di silenzio. Occorre però fare un passo indietro e capire che cosa Marco Castoldi, questo il vero nome del cantante dei Bluvertigo, avesse detto alla testata musicale.E LO SFOGO SULLE PAGINE DI “ROLLING STONE” – Com’è facile intuire il suo discorso verteva su quanto accaduto sul palco del Teatro Ariston nel 2020: “Sono ...

Altre notizie su:Sanremo 2020 ha segnato la fine di un'amicizia. E ancora oggi si parla di quanto accaduto sul palco dell'Ariston. Lo scontro totale tracontinua, senza esclusione di colpi, tre anni dopo, quando il cantante di E invece sì è tornato a parlare dell'episodio, dopo la pandemia e anni di silenzio. Il primo sfogo social di ...Gli spettatori avranno modo di riascoltare tutti e 23 i Big in gara (sono stati squalificati). 'Stasera si chiude una settimana indimenticabile - ha detto Amadeus in conferenza stampa - ...

Tu parli tanto di Luigi Tenco, ma lui ci è morto per quel palco, buffone di corte”. L’AFFONDO CONTRO MORGAN – In questa gara a chi ce l’ha più lungo Bugo passa poi a elencare i propri meriti artistici ...Morgan torna a Sanremo con un nuovo ruolo Le confessioni del cantante Torna a parlare Morgan e come al solito quando lo fa non è mai banale. Il ...