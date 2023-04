Bruxelles, perquisizione della polizia nella sede del Ppe: sequestrati alcuni computer (Di martedì 4 aprile 2023) La polizia belga ha eseguito una perquisizione nella sede del Partito popolare europeo a Bruxelles, in rue du Commerce, sequestrando alcuni computer. L’irruzione negli uffici è avvenuta intorno alle 9 di martedì 4 aprile, e subito il gruppo parlamentare ha diffuso una nota spiegando che l’azione è da collegarsi a un’inchiesta per frode in corso in Germania, nella quale è coinvolto l’eurodeputato tedesco della Cdu Mario Voigt. «Il Partito popolare europeo conferma che martedì 4 aprile alcuni rappresentanti delle autorità di polizia belghe e tedesche hanno visitato la sede del partito a Bruxelles. L’azione è collegata a un’inchiesta in corso in Turingia, in Germania», ... Leggi su open.online (Di martedì 4 aprile 2023) Labelga ha eseguito unadel Partito popolare europeo a, in rue du Commerce, sequestrando. L’irruzione negli uffici è avvenuta intorno alle 9 di martedì 4 aprile, e subito il gruppo parlamentare ha diffuso una nota spiegando che l’azione è da collegarsi a un’inchiesta per frode in corso in Germania,quale è coinvolto l’eurodeputato tedescoCdu Mario Voigt. «Il Partito popolare europeo conferma che martedì 4 aprilerappresentanti delle autorità dibelghe e tedesche hanno visitato ladel partito a. L’azione è collegata a un’inchiesta in corso in Turingia, in Germania», ...

