'Bruciare il Corano non è un reato': la sentenza della Corte Suprema svedese che fa discutere (Di martedì 4 aprile 2023) La Corte Suprema svedese ha annullato la decisione della polizia di vietare di Bruciare il Corano: lo ha reso noto la stessa Corte. A febbraio la polizia aveva respinto una nuova richiesta di Bruciare ... Leggi su globalist (Di martedì 4 aprile 2023) Laha annullato la decisionepolizia di vietare diil: lo ha reso noto la stessa. A febbraio la polizia aveva respinto una nuova richiesta di...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : In Svezia bruciare il Corano non è reato. La decisione della Corte Suprema dopo il rogo del politico di estrema des… - rolandoroccando : RT @fattoquotidiano: In Svezia bruciare il Corano non è reato. La decisione della Corte Suprema dopo il rogo del politico di estrema destra… - adolar41744618 : RT @ebreieisraele: Prima in #Svezia potevi bruciare tutti i libri compresi #Bibbia e #Torah tranne uno: il #Corano. Non era molto legale. Q… - Poquelin_Cleant : RT @fattoquotidiano: In Svezia bruciare il Corano non è reato. La decisione della Corte Suprema dopo il rogo del politico di estrema destra… - bugsbonny76 : RT @squopellediluna: In Svezia ok della corte suprema per poter bruciare il Corano, ora immagina fosse la bibbia o il vangelo -