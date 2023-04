(Di martedì 4 aprile 2023) Unto in caduta libera dal quinto al terzo piano di una palazzina: è successo in via Ofanto, nel quartiere Perrino di, domenica 2 aprile, intorno alle 11. Nell’incidente sono state coinvolte tre, componenti di una famiglia, e due di questi, marito e moglie, sono rimasti feriti dopo la corsa improvvisa in 6di. Curati subito presso l’ospedale locale, hanno ricevuto una prognosi rispettivamente di 10 e 15 giorni. Da quanto emerso finora, il motore dell’aveva già dato segni di malfunzionamento, e i condomini, ai quali spetta occuparsi della manutenzione, lo avevano sostituito lo scorso mese di gennaio. A causare la rottura è stato un possibile difetto di fabbrica. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Brindisi, ascensore precipita nel vuoto per 6 metri: ferite due persone - fattoquotidiano : Brindisi, ascensore precipita nel vuoto per 6 metri: ferite due persone - Quoti_Puglia : Ascensore in caduta libera, il racconto del commerciante intrappolato: «È stato come galleggiare nel vuoto» - leggoit : L'ascensore del #palazzo precipita nel vuoto dal quinto piano: famiglia ferita a #Brindisi - avespartacus : RT @LaGazzettaWeb: Brindisi, ascensore in caduta libera per due piani: 3 persone ferite - News -

Incubo in, dove una famiglia è precipitata nel vuoto per circa due piani mentre scendeva al pian terreno. E' accaduto domenica mattina, intorno alle 11, in un palazzo di via Ofanto, nel ...... Domenica 2 Aprile, tre persone hanno avuto tantissima paura e fortunatamente nulla di più, a causa della caduta improvvisa dell'che in quel momento stavano usando. È accaduto a, ......tempo a digerire un intervento a caso della leghista Silvia Sardone che in punta di piedi, ... Insomma viene quasi da volergli un po' bene agli autori, che passano con unda un ...

Brindisi, ascensore precipita nel vuoto per 6 metri: ferite due persone Il Fatto Quotidiano

Un ascensore è precipitato in caduta libera dal quinto al terzo piano di una palazzina: è successo in via Ofanto, nel quartiere Perrino di Brindisi, domenica 2 aprile, intorno alle 11. Nell’incidente ...«Non prendete più quell'ascensore, è pericoloso. Ho paura». La voce è quella di una bambina che parla ai suoi genitori dopo l'incidente che domenica scorsa ...