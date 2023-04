Brighton, De Zerbi: “In Italia ci sono 60 milioni di persone e sono tutti allenatori” (Di martedì 4 aprile 2023) Il tecnico del Brighton, Roberto De Zerbi, ha parlato in conferenza stampa in vista del recupero di Premier League contro il Bournemouth. Ecco le sue parole in merito ai recenti esoneri delle big di Premier: “Mi dispiace, sono brutte notizie, ma diamo troppa importanza agli allenatori, sono i giocatori ad essere più importanti, non amo gli esoneri perché la responsabilità non è solo del tecnico. In Italia c’è più pressione, si cambia quasi ogni stagione… Perché ci sono 60 milioni di persone e sono tutti e 60 milioni allenatori. Sapete, è davvero difficile lavorare in quel campionato. La pressione non ... Leggi su sportface (Di martedì 4 aprile 2023) Il tecnico del, Roberto De, ha parlato in conferenza stampa in vista del recupero di Premier League contro il Bournemouth. Ecco le sue parole in merito ai recenti esoneri delle big di Premier: “Mi dispiace,brutte notizie, ma diamo troppa importanza aglii giocatori ad essere più importanti, non amo gli esoneri perché la responsabilità non è solo del tecnico. Inc’è più pressione, si cambia quasi ogni stagione… Perché ci60die 60. Sapete, è davvero difficile lavorare in quel campionato. La pressione non ...

