(Di martedì 4 aprile 2023) L'attore britannico, da quando interpreta il patriarca di Succession, si è portato a casa parolacce e sfuriate. Tanto da far pensare alla seconda moglie di divorziare, e ai fan di fermarlo per strada per chiedergli di «mandare tutti a quel paese come farebbe». Storia di un attore che voleva fare solo teatro

È cattivissimo, come sempre, ma inizia a fare tenerezza: comincia a sembrare proprio vecchietto (, 76 anni, è bravissimo a instillare nelle sue espressioni ombre di stanchezza e decadimento ..."Ultimamente mi fermano per strada e mi chiedono di mandarli a fare in culo come farebbe Logan Roy. Ma in che mondo viviamo Siamo ancora degli esseri umani, dopotutto". Parole di, alias Logan Roy, alla proiezione speciale del primo episodio della quarta stagione di Succession organizzata al British Museum di Londra. Non poteva esserci location più indicata, il ...Che la serie premiatissima e di successo (pubblico e critica) non potesse fare la fine delle soap alla Dallas e Dynasty , a cui il patriarcala paragona, era scontato. Si parla di un padre ...

Brian Cox, che era un uomo migliore prima di incontrare Logan Roy (o almeno ci provava) Vanity Fair Italia

