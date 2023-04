BREAKING NEWS | Morto Butch dei Bushwhackers | l’annuncio arriva dal compagno Luke

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 4 aprile 2023) L’Hall of Famer WWE Robert Miller, meglio conosciuto sul ring per la sua personalità pazza sotto il nome di, parte del team di coppia nominato Bushwackers, è deceduto all’età di 78 anni. La notizia è stata confermata dal suo partner di coppiain un post di Instagram in prima serata. “Aggiornamento; Il nostro caro Bob se n’è andato. Quelli che ci amano non ci lasciano mai per davvero. Ci sono cose che la morte non può toccare. Ti ameremo sempre zio Bob Miller fino a quando non ci incontreremo di nuovo. Ti voglio bene. Jackie.” È quanto scritto nel post di Instagram da. Dopo essere entrati nel business a metà degli anni 70 sotto il nome degli Sheepherders, il duo ha continuato a crescere fino a diventare i favoriti dei fan dopo le loro firme con la WWF nel 1988, conche molte volte ...