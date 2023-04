Brahim Diaz tra Milan e Real Madrid

(Di martedì 4 aprile 2023) Con un goal e due assist il fantasista spagnolo è stato il grande protagonista della vittoria dei rossoneri nell’ultimo turno di campionato a Napoli. Il suo futuro, però, è ancora tutto da scrivere, dato chesi trova diviso tra. A giugno scadrà il prestito biennale con i campioni d’Italia, che vorrebbero trattenerlo, ma gli spagnoli sono, invece, intenzionati a riprenderlo. : LA SITUAZIONE Si profila, dunque, un braccio di ferro tra rossoneri e merengues. Ilsi è già messo al lavoro con gli spagnoli per riscattare il giocatore cercando di abbassare le cifre pattuite. Per acquisto a titolo definitivo, infatti, servirebbero 22 milioni di euro, a fronte di un diritto di recompra a favore deldi 26-27 milioni. Le due ...

... ritrovando la loro programmazione neurolinguistica degli ultimi anni (il 4 - 2 - 3 - 1 con un mediano come trequartista, ah quanto manca Franck Kessié), liberandoall'ala - e un giorno ...Leopard! Voto: 8+/ Saelemaekers Un faro nel buio di sponda partenopea al Maradona. Prestazione pirotecnica del nostro centrocampista malaghegno che in primis conia un assist a pennello ...Tra i grandi protagonisti del roboante 4 - 0 rifilato dal Milan al Napoli , per giunta nella casa azzurra dello stadio "Diego Armando Maradona",, ispiratore di Rafael Leao , autore del secondo gol e autore di una prestazione a dir poco spettacolare, da migliore in campo. Che, giocoforza, ha fatto drizzare le antenne di mercato a ...

CorSera - Milan, Diaz vuole restare: lo ha già detto a Maldini e Massara Milan News

