Brad Pitt ha venduto la sua villa "infestata dai fantasmi": lì sono cresciuti i suoi sei figli (Di martedì 4 aprile 2023) Leggi Anche Brad Pitt confessa che potrebbe abbandonare il cinema: 'Penso di essere arrivato all'ultimo tratto' La storia dell'acquisto L'attore premio Oscar, che dopo l'acquisto ha apportato numerosi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 4 aprile 2023) Leggi Ancheconfessa che potrebbe abbandonare il cinema: 'Penso di essere arrivato all'ultimo tratto' La storia dell'acquisto L'attore premio Oscar, che dopo l'acquisto ha apportato numerosi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mrwolfrad : @will_of_fir3 BRAD PITT?? PENSAVO DI ESSERE L'UNICO AòKLHWEòLWEHRT - Reemul64 : RT @pattyfra1: E PISOLETTO?? Lo releghiamo a vita in un recinto? Niente famiglia e coccole per questo cagnolino che, non sarà il Brad Pitt… - petrarca70 : RT @pattyfra1: E PISOLETTO?? Lo releghiamo a vita in un recinto? Niente famiglia e coccole per questo cagnolino che, non sarà il Brad Pitt… - poesannabel : Davide c’hai 50 anni per gamba in tutto questo tempo dovresti aver capito che non ce ne frega granché che siate dei… - eleitaliana : RT @pattyfra1: E PISOLETTO?? Lo releghiamo a vita in un recinto? Niente famiglia e coccole per questo cagnolino che, non sarà il Brad Pitt… -