Brad Pitt ha venduto la sua casa “infestata” a 40 milioni di dollari: “Un fantasma sguazzava in piscina, un altro era davanti al camino” (Di martedì 4 aprile 2023) L’enorme e lussuosa villa a Los Angeles di Brad Pitt è stata acquistata per 40 milioni di dollari, circa 20 volte il prezzo che l’attore aveva speso per comprarla. Si tratta della casa dove Pitt ha cresciuto i suoi 6 figli e che, secondo la precedente proprietaria, sarebbe “infestata dai fantasmi”. Chi è costei? Cassandra Peterson, 72 anni, è stata un’icona dell’horror e oggi si fa chiamare ‘Elvira: la regina delle tenebre‘. Quando Pitt acquistò la villa, Cassandra lo avvisò della possibilità di dover convivere con degli ‘inquilini spettrali’. Ma la stella di Hollywood, invece di desistere, rimase entusiasta della notizia: “Molte cose strane erano successe nella casa da quando ci eravamo trasferiti. E lui ne era entusiasta. Pensava ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) L’enorme e lussuosa villa a Los Angeles diè stata acquistata per 40di, circa 20 volte il prezzo che l’attore aveva speso per comprarla. Si tratta delladoveha cresciuto i suoi 6 figli e che, secondo la precedente proprietaria, sarebbe “dai fantasmi”. Chi è costei? Cassandra Peterson, 72 anni, è stata un’icona dell’horror e oggi si fa chiamare ‘Elvira: la regina delle tenebre‘. Quandoacquistò la villa, Cassandra lo avvisò della possibilità di dover convivere con degli ‘inquilini spettrali’. Ma la stella di Hollywood, invece di desistere, rimase entusiasta della notizia: “Molte cose strane erano successe nellada quando ci eravamo trasferiti. E lui ne era entusiasta. Pensava ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FQMagazineit : Brad Pitt ha venduto la sua casa “infestata” a 40 milioni di dollari: “Un fantasma sguazzava in piscina, un altro e… - SorryNs : RT @pattyfra1: E PISOLETTO?? Lo releghiamo a vita in un recinto? Niente famiglia e coccole per questo cagnolino che, non sarà il Brad Pitt… - charlygattociar : RT @pattyfra1: E PISOLETTO?? Lo releghiamo a vita in un recinto? Niente famiglia e coccole per questo cagnolino che, non sarà il Brad Pitt… - Luposol54449502 : RT @pattyfra1: E PISOLETTO?? Lo releghiamo a vita in un recinto? Niente famiglia e coccole per questo cagnolino che, non sarà il Brad Pitt… - MariaAn25422188 : RT @pattyfra1: E PISOLETTO?? Lo releghiamo a vita in un recinto? Niente famiglia e coccole per questo cagnolino che, non sarà il Brad Pitt… -