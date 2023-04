Bozza decreto P a | più assunzioni nei ministeri e stabilizzazione dei precari per gestire i lavori del Pnrr

(Di martedì 4 aprile 2023) Rafforzamento organizzativo delle amministrazioni che attuano ile della capacità amministrativa degli enti locali, piùnei: sono queste alcune delle misure presenti in unadellegge sulla Pubblica amministrazione che dovrebbe essere all’esame del Consiglio dei ministri di dopodomani. Il testo, 30 articoli, prevede, fra l’altro, anche un monitoraggio delle riforme per la pubblica amministrazione, e disposizioni in materia di servizio di pubblica utilità del numero1500 e salvaguardia dei livelli occupazionali necessari al suo funzionamento, nonché modifiche alla disciplina dell’Inviato speciale per il cambiamento climatico. Nel testo si citano anche circa 3mila nuovenella Pubblica amministrazione, attorno a 1.700 sono straordinarie e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Decreto Pa, nella bozza 3mila assunzioni. Stabilizzati i precari di comuni, province e regioni - MutiLeonilde : RT @repubblica: Decreto Pa, nella bozza 3mila assunzioni. Stabilizzati i precari di comuni, province e regioni - patriziarutigl1 : RT @repubblica: Decreto Pa, nella bozza 3mila assunzioni. Stabilizzati i precari di comuni, province e regioni - MartaDj1 : RT @repubblica: Decreto Pa, nella bozza 3mila assunzioni. Stabilizzati i precari di comuni, province e regioni - giusev76 : RT @repubblica: Decreto Pa, nella bozza 3mila assunzioni. Stabilizzati i precari di comuni, province e regioni -

... che però smentisce e cataloga come "vecchia" lain circolazione. Sono alcuni dei temi contenuti sulper la Pubblica amministrazione, che si interseca solo in piccola parte con le ...... più assunzioni nei ministeri: sono alcune delle misure previste in unadilegge sulla P.a, che dovrebbe approdare in Consiglio dei ministri giovedì. Il testo, di 30 articoli, prevede, ...... più assunzioni nei ministeri: sono alcune delle misure previste in unadilegge sulla P.a, che dovrebbe approdare in Consiglio dei ministri giovedì. Il testo, di 30 articoli, prevede, ...

Bozza decreto legge: più assunzioni nella pubblica amministrazione, anche per il Pnrr Agenzia ANSA

Rafforzamento organizzativo delle amministrazioni che attuano il Pnrr e della capacità amministrativa degli enti locali, più assunzioni nei ministeri: sono queste alcune delle misure presenti in una ...Rafforzamento organizzativo delle amministrazioni che attuano il Pnrr e della capacità amministrativa degli enti locali, più assunzioni nei ministeri: sono alcune delle misure previste in una bozza di ...