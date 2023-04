Boxe, l’Italia si prepara per i Mondiali: i convocati per il raduno di Assisi (Di martedì 4 aprile 2023) Manca poco più di un mese ai Mondiali 2023 di Boxe maschile e l’Italia si sta preparando per il primo grande evento internazionale della stagione, alla vigilia dei Giochi Europei che in estate assegneranno i primi pass per le Olimpiadi di Parigi 2023. Ad Assisi andrà in scena un raduno dal 5 al 19 aprile, con 17 azzurri chiamati agli ordini. Spicca Aziz Abbes Mouhiidine, vice campione del mondo dei pesi massimi. convocati raduno ITALIA Boxe Federico Serra (51 kg) Alessio Camiolo (51 kg) Tommaso Sciacca (54 kg) Michele Baldassi (57 kg) Francesco Iozia (57 kg) Valerio Colantoni (57 kg) Gianluigi Malanga (63,5 kg) Yoel Angeloni (67 kg) Remo Salvati (71 kg) Salvatore Cavallaro (71 kg) Francesco Magrì (71 kg) Gabriele Guidi Ronani (71 ... Leggi su oasport (Di martedì 4 aprile 2023) Manca poco più di un mese ai2023 dimaschile esi stando per il primo grande evento internazionale della stagione, alla vigilia dei Giochi Europei che in estate assegneranno i primi pass per le Olimpiadi di Parigi 2023. Adandrà in scena undal 5 al 19 aprile, con 17 azzurri chiamati agli ordini. Spicca Aziz Abbes Mouhiidine, vice campione del mondo dei pesi massimi.ITALIAFederico Serra (51 kg) Alessio Camiolo (51 kg) Tommaso Sciacca (54 kg) Michele Baldassi (57 kg) Francesco Iozia (57 kg) Valerio Colantoni (57 kg) Gianluigi Malanga (63,5 kg) Yoel Angeloni (67 kg) Remo Salvati (71 kg) Salvatore Cavallaro (71 kg) Francesco Magrì (71 kg) Gabriele Guidi Ronani (71 ...

