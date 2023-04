Boxe | Amir Khan squalificato per due anni Confermato l’uso di ostarina

(Di martedì 4 aprile 2023) Il pugile britcoè statoper duedall’UKAD, l’agenzia anti doping del Regno Unito. Ilr, argento alle Olimpiadi di Atene 2004 (divisione pesi leggeri) ha fallito un test antidoping il 19 febbraio 2022, dove è risultato positivo all’nel contesto del match contro Kell Brook disputatosi alla Manchester Arena. Nelle scorse ore, come riportato da insidethegames, è arrivata la condanna definitiva. Si tratta di una sostanza dopante che permette di aumentare la massa muscolare causando contemporaneamente una perdita di grasso. L’atleta trentaseienne, uscito comunque sconfitto dall’incontro con il connazionale dopo un K.O tecnico al sesto round, si è difeso sostenenendo di non aver assunto il farmaco in modo intenzionale, ...

La peculiarità di azienda pubblica ha sempre spintoad avere un'attenzione particolare al ... negata l'estradizione in Turchia Santarcangelo: un pari a Fano per Johnny Salaroli Comune di ...La peculiarità di azienda pubblica ha sempre spintoad avere un'attenzione particolare al ... negata l'estradizione in Turchia Santarcangelo: un pari a Fano per Johnny Salaroli Comune di ...

Boxe: Amir Khan squalificato per due anni. Confermata l'uso di ostarina OA Sport

L'Agence antidopage britannique a annoncé, ce mardi, que le boxeur britannique Amir Khan (poids super-légers puis welters) serait suspendu jusqu'au 5 avril 2024.Contrôlé positif à l’ostarine en février 2022, l’ancien champion du monde des légers ne pourra pas remonter sur un ring avant avril 2024.