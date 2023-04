Bottalico | “Qualcuno vuole il Benevento in C Certi giocatori non amano la maglia”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 4 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minuti– “Una volta tornato a casa non ho voluto vedere più niente, nessuna sintesi. La rabbia ha preso il sopravvento”. Francosabato pomeriggio era al San Nicola, tra gli oltre cinquecento sanniti che si sono fatti valere nel settore ospiti. Le decisioni dell’arbitro Piccinini non gli sono andate giù, restano indigeste anche a distanza di qualche giorno. “Il momento della squadra è molto delicato ma ho la netta sensazione chenon voglia ilin serie B. Abbiamo assistito a un brutto spettacolo, l’ennesimo arbitraggio scandaloso di questa stagione”, commenta. Nell’occhio del ciclone sono finiti il rigore non concesso e l’espulsione di Acampora: “Sono due episodi che lasciano il segno, ma è il contesto che mi ha lasciato molto perplesso. Ogni volta che avremmo ...