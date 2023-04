Borse europee in rialzo, nonostante timori per inflazione e rincaro greggio (Di martedì 4 aprile 2023) Dopo la decisione a sorpresa dell’Opec+ di tagliare la produzione di petrolio, i mercati si interrogano sulle future mosse di Fed e Bce. Euro sopra 1,09 dollari Leggi su ilsole24ore (Di martedì 4 aprile 2023) Dopo la decisione a sorpresa dell’Opec+ di tagliare la produzione di petrolio, i mercati si interrogano sulle future mosse di Fed e Bce. Euro sopra 1,09 dollari

Borsa: l'Europa parte positiva, Parigi +0,41% Le Borse europee in avvio sono positive. Parigi segna un +0,41% con il Cac 40 a 7.375 punti. Francoforte registra un +0,37% con il Dax a 15.639 punti mentre Londra sale dello 0,63% con il Ftse 100 a 7. Borsa: avvio positivo per Milano, petrolio ancora in ascesa Borse europee in rialzo, nonostante timori per inflazione e rincaro greggio Dopo la decisione a sorpresa dell'Opec+ di tagliare la produzione di petrolio, i mercati si interrogano sulle future mosse di Fed e Bce (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Avvio positivo per le Borse europee, sulla scia del rialzo di Tokyo e dopo una chiusura contrastata per Wall Street alla vigilia. In una seduta con pochi dati macro - si aspettano in Europa i prezzi alla produzione della ... Borse oggi in diretta | Europa attesa in leggero rialzo. La mossa dell'Opec+ ridesta i falchi della Bce - MilanoFinanza ... Milano Finanza Borsa: l'Europa parte positiva…" Il mese di aprile è iniziato bene per i mercati azionari europei. Ma è salito anche il Vix sull'S&P 500, anche se resta vicino ai minimi di periodo. Dopo il balzo del petrolio, la… Leggi ... ENI vola in borsa grazie all'OPEC: quali prospettive Il taglio a sorpresa della produzione dell'OPEC scuote i mercati finanziari alimentando il prezzo dei titoli appartenenti al comparto petrolifero, fra cui il titolo ENI. Cosa aspettarsi adesso