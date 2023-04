Borsa | Milano chiude in calo | Ftse Mib - 0 | 56%

(Di martedì 4 aprile 2023) Seduta negativa per ladi: l'indiceMib ha concluso in ribasso dello 0,56% a 27.026 punti. . 4 aprile 2023

Seduta negativa per ladi: l'indice Ftse Mib ha concluso in ribasso dello 0,56% a 27.026 punti. .La chiusura delladiUna giornata in leggera frenata per ladi( - 0,56%) e molti dei listini europee, che mal hanno digerito l'indice Jolts, il termometro del lavoro degli Stati Uniti, sotto ...Chiude sulla parità, che propone sul finale un - 0,56% e archivia gli scambi a 27.026,56 punti. 04 - 04 - 2023 17:39

Venduti pacchetti a Dompe', Arum ed Eni Natural Energies (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 04 apr - Fondazione Cariplo ha ceduto 14.964.765 azioni di BF, corrispondenti all'8% del relativo ...Dollaro in calo. A Piazza Affari pesanti Cnh e Tenaris (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 4 apr - Il malumore di Wall Street, indotto dai dati americani sulle offerte di lavoro e sugli ordini ...