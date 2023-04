Borsa: l'Europa conclude incerta, Londra - 0,5% (Di martedì 4 aprile 2023) Mercati azionari del Vecchio continente attorno alla parità con un peggioramento nel finale di giornata: la Borsa peggiore è quella di Londra, che ha chiuso in ribasso dello 0,5%, con Parigi e ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 4 aprile 2023) Mercati azionari del Vecchio continente attorno alla parità con un peggioramento nel finale di giornata: lapeggiore è quella di, che ha chiuso in ribasso dello 0,5%, con Parigi e ...

Borsa: l'Europa conclude incerta, Londra - 0,5% Mercati azionari del Vecchio continente attorno alla parità con un peggioramento nel finale di giornata: la Borsa peggiore è quella di Londra, che ha chiuso in ribasso dello 0,5%, con Parigi e Amsterdam piatte. In rialzo dello 0,1% Francoforte, mentre Madrid ha guadagnato lo 0,2%. . 4 aprile 2023