Bonus revisione auto | come presentare la domanda

(Di martedì 4 aprile 2023) Da lunedì 3 Aprile è aperta la piattaforma del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per chiunque voglialaper il “veicoli sicuri”. Questo è il contributo a chi effettua unaalla propriamobile nel corso del 2023. La chiusura dell’iniziativa è prevista per il 31 Dicembre 2023. Alla piattaforma si accede tramite Spid o Carta di identità elettronica o Carta nazionale dei servizi. Permette di chiedere il rimborso di 9,95 euro a compensazione dell’aumento, pari alla stessa cifra, delle tariffe per ladei veicoli a motore e rimorchi. Ilè stato introdotto con l’articolo 1 comma 706 della legge n. 178/2020 (legge di bilancio) a titolo di misura ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sallo_news : Parte il bonus revisione auto: al via le domande per il 2023 - andread1971 : @Masssimilianoo casualmente ho fatto caso che oggi parte bonus revisione auto?????????? - ilmessaggeroit : Bonus revisione auto 2023, al via le domande: accredito direttamente sul conto corrente. Le domande e come ottenerlo - discoradioIT : Bonus revisione auto, partite le domande per il 2023: le istruzioni @mims_gov - repubblica : Bonus revisione auto, partite le domande per il 2023: le istruzioni -

La domanda è lecita in quanto, il suddettospettante sull'Iva pagata per l'acquisto della ...possono far sottoscrivere le dichiarazioni fiscali ai soggetti che compilano la relazione di...... tramite la piattaforma del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti , per il "veicoli sicuri", il contributo a chi effettua unaalla propria automobile nel corso del 2023. Si ...erogazione di unstraordinario a favore dei nuclei e delle persone che hanno sottoscritto regolari contratti in presenza di una persona non autosufficiente; 4.tempestiva delle ...

Bonus revisione auto 2023: scadenza e domande la Repubblica

Da ieri lunedì 3 aprile il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha attivato la piattaforma per richiedere il bonus veicoli sicuri, destinato a tutti coloro che effettueranno la revisione ...Un bonus a chi è in regola con le tasse ... Per quanto riguarda invece la revisione dell'Ires (imposta sui redditi delle società), "verrà realizzata all'interno del quadro di riferimento ...