(Di martedì 4 aprile 2023) Ennesimo scandalo sui, stavolta a Monza. I finanzieri hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo di denaro,e crediti fiscali. Il valore è di 90euro. Le ipotesi sono di truffa aggravata ai danni dello Stato, autoriciclaggio dei proventi illeciti e indebite compensazioni di crediti fittizi. L’indagine è stata avviata a seguito di anomalie antiriciclaggio ed alert di rischio emersi nei confronti di una persona. Sarebbe un commercialista e revisore legale dei conti. Avrebbe effettuato plurime operazioni di acquisto di crediti per un valore di 13di euro da un’ampia platea di persone fisiche, riguardanti interventidella tipologiafacciata 90% ed Eco-65%. Cessioni “a catena” dei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : Bonus edilizi, smascherata un’altra frode: 48 indagati, sequestrati beni per 90 milioni - picenooggi : Bonus edilizi, i crediti incagliati tengono in scacco imprese e cantieri. Cna Picena: “Nessuna risposta all’emergen… - PicenoTime : Bonus edilizi e crediti incagliati, Cna Picena: “Nessuna risposta all’emergenza nel decreto al vaglio della Camera”… - FilippoPolizzo1 : RT @GDF: #GDF #Monza maxi frode ai danni dello Stato e autoriciclaggio dei proventi illeciti nel settore dei “bonus edilizi”. Sequestrati c… - Open_gol : Le indagini dopo le segnalazioni dell’antiriciclaggio -

...il quale avrebbe effettuato plurime operazioni di acquisto di crediti per un valore di 13 milioni di euro da un'amplia platea di persone fisiche (riguardanti interventidella tipologia '..., ancora guai. Sono 48 le persone indagate dalla Procura di Monza con l'accusa di frode aggravata allo Stato, autoriciclaggio e indebite compensazioni di crediti fittizi a seguito di un'...... autoriciclaggio e indebite compensazioni di crediti fittizi, nell'ambito dei "", a seguito di un'indagine della guardia di finanza. La truffa da Monza a Napoli Gli indagati, in ...

Bonus edilizi salvi, torna la cessione del credito: come ottenere lo sconto in fattura per caldaie e infissi Money.it

I contribuenti che sono in regime forfettario, nel momento in cui effettuano un lavoro edilizio ed intendono utilizzare un qualsiasi bonus ristrutturazione, si trovano davanti una strada sbarrata. Non ...Blitz della guardia di finanza tra Monza, Treviso e Napoli 2' DI LETTURA MONZA – Quarantotto persone sono indagate dalla Procura di Monza con l’accusa di frode aggravata allo Stato… Leggi ...