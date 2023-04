Bonomi, bene Meloni sulle imprese ma colga i suggerimenti (Di martedì 4 aprile 2023) "L'industria italiana ha dimostrato di essere forte e capace di stare sui mercati internazionali. E' un asset strategico del Paese". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, nel corso ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 4 aprile 2023) "L'industria italiana ha dimostrato di essere forte e capace di stare sui mercati internazionali. E' un asset strategico del Paese". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo, nel corso ...

fisco24_info : Bonomi, bene Meloni sulle imprese ma colga i suggerimenti: 'L'industria italiana è un asset strategico per il Paese' - schemaponzi2 : @GiancarloDeRisi Bonomi ???????? il presidente di Confindustria che non possiede un'industria e che si fa intervistare… - nicolaborzi : "Abbiamo gli imprenditori più bravi del mondo. Per questo gli altri devono ricorrere alla gestione manageriale".… - paulolden1 : RT @paulolden1: @meslu @paologerbaudo Bonomi possiede una holding di apparati farmaceutici di alto livello elevato fatturato, piena zeppa d… - paulolden1 : @meslu @paologerbaudo Bonomi possiede una holding di apparati farmaceutici di alto livello elevato fatturato, piena…

Bonomi, bene Meloni sulle imprese ma colga i suggerimenti "L'industria italiana ha dimostrato di essere forte e capace di stare sui mercati internazionali. E' un asset strategico del Paese". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, nel corso dell'evento di inaugurazione di Pavia capitale della cultura d'impresa 2023. "Siamo molto contenti - ha aggiunto - di sentire il presidente del consiglio che non vuole disturbare chi ... Eventi e scadenze del 4 aprile 2023 ...sulla digitalizzazione e innovazione nei processi di gestione e consegna end - to - end del bene ... presidente della Regione Lombardia; Alessandro Spada, presidente di Assolombarda; Carlo Bonomi, ... Agenda del 4 aprile 2023 ...sulla digitalizzazione e innovazione nei processi di gestione e consegna end - to - end del bene ... presidente della Regione Lombardia; Alessandro Spada, presidente di Assolombarda; Carlo Bonomi, ...