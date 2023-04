Bonolis su Juve-Inter: “Chi temo di più dei bianconeri?”…risposta choc (Di martedì 4 aprile 2023) Questa sera all’Allianz Stadium andrà in scena la prima partita di semifinale della Coppa Italia tra Juventus e Inter. Partita fondamentale in questo periodo soprattutto per i nerazzurri e per il suo attuale mister Simone Inzaghi. La Juventus vuole confermare invece il buon momento di forma, confortato anche dai recenti risultati. Di seguito le parole L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe Interessarti: Il Milan vince il derby 1-2, il riepilogo del sabato di Serie A L’Inter vince a Cagliari, riepilogo domenica di Serie A Probabili formazioni Inter-Juventus, Serie A Bonolis commenta la Juventus di Andrea Pirlo Highlights ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 4 aprile 2023) Questa sera all’Allianz Stadium andrà in scena la prima partita di semifinale della Coppa Italia trantus e. Partita fondamentale in questo periodo soprattutto per i nerazzurri e per il suo attuale mister Simone Inzaghi. Lantus vuole confermare invece il buon momento di forma, confortato anche dai recenti risultati. Di seguito le parole L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbeessarti: Il Milan vince il derby 1-2, il riepilogo del sabato di Serie A L’vince a Cagliari, riepilogo domenica di Serie A Probabili formazionintus, Serie Acommenta lantus di Andrea Pirlo Highlights ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Inter, #Bonolis: ‘Dominiamo ma non segniamo mai! Chi temo della #Juve? L’arbitro…’ - Giovann39862505 : RT @delio_petrelli: Fantastico. Mi sembra giusto, occhio al Palazzo ?? che aiuta talmente tanto la #Juve da toglierle 15 punti in classifi… - paolobarlaam : @Gazzetta_it ma si può sapere perché ad ogni Juve-inter dovete sempre intervistare quel pidocchio di #bonolis il qu… - anuskatriches : RT @delio_petrelli: Fantastico. Mi sembra giusto, occhio al Palazzo ?? che aiuta talmente tanto la #Juve da toglierle 15 punti in classifi… - ProjectBarry59 : RT @delio_petrelli: Fantastico. Mi sembra giusto, occhio al Palazzo ?? che aiuta talmente tanto la #Juve da toglierle 15 punti in classifi… -