Bond 26, cosa sappiamo (per ora) del prossimo film su James Bond (Di martedì 4 aprile 2023) No time to die, 25° film su 007 e conclusione esplosiva dell'era Craig, è uscito due anni fa e già sogniamo il seguito con un Bond 26. È come se ci fosse un branco di giornalisti nascosti nei cespugli fuori dalla casa di Barbara Broccoli, produttrice di Bond, visto il ritmo con cui le vengono poste continue domande sul franchise. Ogni volta che un nuovo affascinante britannico sulla trentina entra a far parte di una serie importante, si moltiplicano le speculazioni attorno al suo potenziale per essere il prossimo a stringere la PPK dell'agente segreto. sappiamo che le riprese del prossimo capitolo sono ancora lontane (si parla di almeno due anni), e secondo la Broccoli e Deadline "nessuno è (ancora) in corsa" per succedere a Craig

