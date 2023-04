Bonan: «Inter, un tentativo di ‘rottura’ con la Juventus! Scelta coraggiosa» (Di martedì 4 aprile 2023) Alessandro Bonan dagli studi di Sky Sport ha parlato della semifinale di Coppa Italia questa sera tra Inter e Juventus, e delle possibili scelte – a detta sua coraggiose – di Simone Inzaghi. CAMBIO DI FORMAZIONE – Alessandro Bonan ha parlato così delle possibili scelte di Simone Inzaghi, considerando un cambiamento importante di formazione: «Nell’Inter c’è la grande sorpresa di Kristjan Asllani, è un tentativo di rottura. Provare a fare qualcosa per cambiare la situazione. In questo senso è una Scelta piuttosto coraggiosa e molto rischiosa. Secondo me Inzaghi aveva bisogno di smuovere un po’ le acque. Handanovic merita anche lui di trovare spazio e di restare un po’ pronto perché i portieri ogni tanto vanno messi in campo. Gioca questa partita in un momento molto ... Leggi su inter-news (Di martedì 4 aprile 2023) Alessandrodagli studi di Sky Sport ha parlato della semifinale di Coppa Italia questa sera trae Juventus, e delle possibili scelte – a detta sua coraggiose – di Simone Inzaghi. CAMBIO DI FORMAZIONE – Alessandroha parlato così delle possibili scelte di Simone Inzaghi, considerando un cambiamento importante di formazione: «Nell’c’è la grande sorpresa di Kristjan Asllani, è undi rottura. Provare a fare qualcosa per cambiare la situazione. In questo senso è unapiuttostoe molto rischiosa. Secondo me Inzaghi aveva bisogno di smuovere un po’ le acque. Handanovic merita anche lui di trovare spazio e di restare un po’ pronto perché i portieri ogni tanto vanno messi in campo. Gioca questa partita in un momento molto ...

