Bonadio-O’Connell oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Atp Marrakech 2023

Leggi su sportface

(Di martedì 4 aprile 2023) Riccardosfiderà Christophernel primo turno dell’ATP 250 di, in programma dal 3 al 9 aprile. Continua a togliersi soddisfazioni il quasi 30enne tennista fiulano, che poche settimane in quel di Santiago del Cile aveva fatto il suo esordio in un torneo del circuito maggiore, arrivando anche a conquistare la prima vittoria ai danni di Galan, arrendendosi poi a Djere. Ora ci riprova in Marocco, dove, dopo essere passato attraverso le qualificazioni,ha un’ottima chance quest’contro un tennista che gli è decisamente avanti in classifica grazie agli ottimi tornei giocati a Doha e Dubai nel mese di marzo, ma che non vede un campo in terra rossa da diversi mesi. A differenza dell’azzurro, che è già al quinto appuntamento stagionale sul ...