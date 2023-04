Bollette gas in calo del 13 | 4% | la spesa scende a 1 560 euro da aprile però stop agli sconti

(Di martedì 4 aprile 2023) Il prezzo di riferimento del gas è 74,89 centesimi per metro cubo. La riduzione in termini di effetti finali porta lagas per la famiglia tipo a circa 1.560, +0,7% rispetto all’anno precedente. E il mese prossimo tornano gli oneri generali di sistema

Con il decreto del 30 marzo 2023, il governo ha confermato fino a marzo lo sconto dell'Iva sul naturale (al 5%) e anche gli oneri di sistema negativi, che valgono 31,24 centesimi di ... per tutto il I trimestre 2023 (e quindi ancora per i consumi di marzo), l'Autorità ha già azzerato gli oneri generali di sistema per il e confermata la componente negativa UG2 per i consumi...

Roma, 4 apr. (askanews) – Ancora in calo la bolletta gas delle famiglie in tutela. Dopo i ribassi registrati per i consumi dei mesi di gennaio (-34,2%) e febbraio (-13%), in base all'andamento medio d...