Bolletta del gas ancora giù a marzo | cosa succede con lo stop agli sconti

(Di martedì 4 aprile 2023) Boccata d'ossigeno per le famiglie italiane: aladel gas saràpiù leggera, proseguendo la discesa iniziata a gennaio con una diminuzione del 13,4% rispetto al conto di febbraio. A dare le cifre è Arera, nell'aggiornamento mensile delle tariffe. Calcolatrice alla mano, la nuova riduzione porta la spesa annua per famiglia nei 12 mesi da aprile 2022 a2023 a circa 1.560,7 euro, comunque lo 0,7% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell'anno precedente (aprile 2021-2022). Dopo i ribassi registrati per i consumi dei mesi di gennaio (-34,2%) e febbraio (-13%), aè stata registrata una quotazione media all'ingrossopiù bassa rispetto a quella del mese di febbraio, il prezzo della materia prima gas (CMEMm), per i clienti con ...

... per la famiglia tipo - con consumi medi di 1.400 metri cubi annui e in tutela - si registra una diminuzione13,4% dellarispetto a febbraio 2023. Lo comunica l'Arera. Per il mese di ...... per la famiglia tipo in tutela si registra una diminuzione- 13,4 per cento dellarispetto al mese di febbraio 2023. La componenteprezzogas a copertura dei costi di ......89 centesimi di euro per metro cubo, tasse incluse così suddiviso: spesa per la materia gas naturale 54,40 centesimi di euro (pari al 72,6%totale della) per l'approvvigionamentogas ...

Continua il calo della bolletta del gas per le famiglie che sono nel mercato in tutela. Su base mensile si registra una diminuzione del 13,4% a marzo, spiega l’Arera calcolando che, grazie ...Dopo il -34% di gennaio e il -13% di febbraio (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 04 apr - - Ancora in calo la bolletta gas delle famiglie ...