Bobby Meritorious | Robert De Niro sarà nella serie targata Paramount+

(Di martedì 4 aprile 2023)Defa parte del cast della nuova, un poliziesco cheprodotto daLe produzioni originali diaumentano, il servizio streaming ha annunciato cheDefarà parte del cast di, descritto come un poliziesco. La notizia, data in esclusiva da Deadline, riporta che lascritta da Billy Ray, noto per aver firmato le sceneggiature di Terminator - Destino oscuro, Hunger Game e della miniSfida al presidente - The Comey Rule.è ambientata nell'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il ...

Il titolo della serie è e a occuparsi della sceneggiatura è Billy Ray, conosciuto ad esempio per Hunger Games.

Only one man can stop him, a fabled ex-cop-turned prosecutor affectionately known as Bobby Meritorious. The battle between these two giants is a fight for justice itself." Ray is best known for ...