Blue Beetle: "Batman è fascista", la battuta di George Lopez nel trailer scatena la reazione dei fan (Di martedì 4 aprile 2023) La battuta su Batman che conclude il trailer di Blue Beetle lanciato ieri ha fatto drizzare le orecchie dei fan scatenando la discussione su Twiitter. Una battuta contenuta nel trailer di Blue Beetle lanciato ieri ha fatto drizzare le orecchie dei fan, suscitando reazioni indignate sui social media. La battuta in questione, che arriva proprio sul finale, è pronunciata da George Lopez, che nel cinecomic DC interpreta Rudy, zio del protagonista Jaime Reyes. A un'invocazione di Jaime che cita con entusiasmo Batman, Rudy ribatte seccamente con un "Batman è fascista".

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marquezinecom : FILTRO 1 #BlueBeetle - FumodiChina : RT @docmanhattan4: Sì, so che è uscito da poco il nuovo trailer di Across the Spider-Verse, ma intanto dovevo spiegare a mia nonna (ci tien… - docmanhattan4 : Sì, so che è uscito da poco il nuovo trailer di Across the Spider-Verse, ma intanto dovevo spiegare a mia nonna (ci… - Lustrix01 : Trailer di 'blue beetle' Cosa ne pensate? - SilvSottile : Il primo trailer ufficiale di #BlueBeetleMovie #BlueBeetleDC #BlueBeetle al cinema dal 17 agosto: -