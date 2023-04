Blocco di ChatGPT, domani l’incontro tra Garante e OpenAI sulla protezione dei dati personali. «Pronti a collaborare per risolvere l’impasse» (Di martedì 4 aprile 2023) Dopo il grande freddo, con la decisione a sorpresa del Garante per la privacy di limitare il trattamento dei dati degli utenti italiani da parte di ChatGPT e la scelta di OpenAI di bloccare del tutto l’applicazione in Italia, le due parti si siederanno al tavolo – digitale – per affrontare i nodi del contendere. Lo ha reso noto il Garante, informando che domani, mercoledì 5 aprile, si terrà un incontro in videoconferenza con i rappresentanti di OpenAI, l’azienda che gestisce il software d’intelligenza artificiale relazionale. «L’iniziativa – informa una nota de Garante – fa seguito alla lettera con cui ieri la società ha risposto al Garante per esprimere la propria disponibilità immediata a collaborare con l’Autorità ... Leggi su open.online (Di martedì 4 aprile 2023) Dopo il grande freddo, con la decisione a sorpresa delper la privacy di limitare il trattamento deidegli utenti italiani da parte die la scelta didi bloccare del tutto l’applicazione in Italia, le due parti si siederanno al tavolo – digitale – per affrontare i nodi del contendere. Lo ha reso noto il, informando che, mercoledì 5 aprile, si terrà un incontro in videoconferenza con i rappresentanti di, l’azienda che gestisce il software d’intelligenza artificiale relazionale. «L’iniziativa – informa una nota de– fa seguito alla lettera con cui ieri la società ha risposto alper esprimere la propria disponibilità immediata acon l’Autorità ...

