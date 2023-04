Biter | Zoë Kravitz pronta a mordere un collega nella nuova dark comedy

Leggi su movieplayer

(Di martedì 4 aprile 2023) L'attrice ha trovato già il suo prossimo progetto dopo aver finito le riprese del suo debutto alla regia. Zoë(The Batman) ha firmato per recitare in, unacommediabasata sul racconto di Kristen Roupenian.sarà anche produttrice della pellicola attraverso la sua società This Is Important, mentre Paperclip Ltd e Winterlight Pictures co-produrranno. Inclusoraccolta di racconti d'esordio di Roupenian, You Know You Want This, pubblicata nel 2019, che Winterlight ha proposto ae Paperclip,racconta la storia di una giovane donna che fantastica diuno dei suoi colleghi.ha da poco concluso la produzione del suo debutto alla regia, Pussy Island, un thriller ...