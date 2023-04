(Di martedì 4 aprile 2023) Ildi 2 anni scomparso in Florida e poi ritrovato morto tra le fauci di unera statoin un lago dalche è anche accusato diladel piccolo a coltellate.



Bimbo divorato da un alligatore, Cnn: “Gettato in acqua dal padre dopo aver ucciso la madre” Gazzetta del Sud

Il bimbo di 2 anni scomparso in Florida e poi ritrovato morto tra le fauci di un alligatore era stato gettato in un lago dal padre che è anche accusato di aver ucciso la madre del piccolo a coltellate ...Tragedia in Florida dove un bimbo, scomparso nei giorni scorsi, è stato trovato morto nella bocca di un alligatore. Arrestato il padre.