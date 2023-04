Bilancio | Lega all’attacco | “Multe per fare cassa | troppi mutui | zero parcheggi e soldi spese male”

(Di martedì 4 aprile 2023) Bergamo. Si apre la seconda seduta del Consiglio Comunale di Bergamo dedicata ale al Pop. Serata di discussione, quella di lunedì, in cui a farla da padrone sono le delibere presentate dalla minoranza, in maniera particolare dalla. “Questoè virtuoso dal punto di vista dei servizi offerti – così Alberto Ribolla () -. Il nostro compito, però, quello della minoranza intendo, è verificare che le scelte politiche fatte siano le più idonee possibili. E vengo subito al primo punto: serve un’attenzione più precisa e puntuale per la parte corrente delche è in evidente difficoltà, con un disavanzo che viene coperto dagli oneri di urbanizzazione; gli stessi che, al contrario, dovrebbero essere usati per gli investimenti. Se l’utilizzo è derivante dalle maggiori ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ParmeshSriv : RT @InterHubOff: ?? I risultati di aprile e maggio invece influiranno sull'attuale bilancio. La vittoria della Coppa Italia vale i 4,5M di… - InterClubIndia : RT @InterHubOff: ?? I risultati di aprile e maggio invece influiranno sull'attuale bilancio. La vittoria della Coppa Italia vale i 4,5M di… - CeresaRaffaele : @EcciseM @sportface2016 oggi c'è un bel articolo sul fatto in merito alla iuve under 23...lega pro 59 squadre costa… - rocifa1163 : Volano stracci nel cdx: FdI contro i suoi ass che approvano delibera su sanità privata e contro quello leghista e p… - GianmarcoDaria : ?? I risultati di aprile e maggio invece influiranno sull'attuale bilancio. La vittoria della Coppa Italia vale i 4,… -

E si aggrava intanto ildell'attentato avvenuto in un bar a San Pietroburgo, Oltre alla ... Sarà ancora Massimiliano Fedriga () a guidare il Friuli Venezia Giulia. Il presidente uscente ha ...... o lo acciuffa per poco, lo sperato sorpasso sulla. Ma il Colle non vuole essere tirato nei ... Ieri il Pd si è scatenato per chiedere chiarezza: "In senato in commissionegiace un decreto, ...... il Partito di centro passa da 31 a 23 deputati, gli ambientalisti dellaverde da 20 a 13, la ...guidato da Orpo ha utilizzato come tormentone elettorale contro Marin l'urgenza di tagli di...

Baratti (Lega) “Bilancio consuntivo, siamo preoccupati” piananotizie.it

Juve, da Deloitte i rilievi sulle side letter: «Nessun elemento ci fa pensare a bilancio non conforme ... i documenti rinvenuti dalla Procura di Torino nel corso delle indagini legate ad alcuni ...Il decreto Pnrr, ufficialmente chiamato "decreto legge 13/2023 riguardante Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza", è stato approvato dal Consiglio dei minis ...