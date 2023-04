(Di martedì 4 aprile 2023) Federico, esterno del Toronto FC ed ex calciatore della Juventus, nel corso di una lungavista concessa a Tuttosport ha parlato dell’imminente sfida con l’in Coppa Italia DIFFICILE – Queste le considerazioni di: «Ricordo delle finali dello scorso? Sicuramente non bellissimo, perché abbiamo perso due Coppe. Contro una, perché l’era ed è unae unasocietà. È una partita difficile, l’viene da unperiodo, la Juve è in un grandissimo momento. Però in queste partite non contano momenti belli e momenti brutti, ci sono tante variabili e un episodio può cambiare tutto. Ma penso che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Bernardeschi: «Inter, brutto periodo! Ma è grande squadra. Anno scorso...» - - Luxgraph : Bernardeschi show, segna da corner ed entra nella storia del Toronto - fyoobas : @VinceTheI Una volta dissi ad un barista amico vai tranquillo che Bernardeschi lascia la Fiorentina per venire all’… -

decisivo con il Toronto Serata da protagonista invece per Federico, decisivo nella vittoria per 2 - 0 del Toronto in casa contro l'Miami. L'esterno ex Juve prima è ...Sembra quasi una rarità che una squadra diversa da Milan,o Juventus possa vincere lo ... Insigne ein Mls hanno speranza di poter tornare a essere convocati "Perché no Lorenzo ...Scartato, nuovamente,: il fantasista bianconero ha un ingaggio troppo alto per il ... ancora nei pensieri dell'ex Ajax dopo la trattativa sfumata lo scorso settembre, e pere Milan: ...

Bernardeschi: «Inter, brutto periodo! Ma è grande squadra. Anno scorso…» Inter-News.it

La prima pagina del noto quotidiano si sofferma sui temi più caldi del momento relativi al calcio italiano e non solo.L'addio di Bernardeschi riesca di essere vissuto come un grande rimpianto; ecco l'incredibile giocata dell'esterno offensivo azzurro.