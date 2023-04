Bernard Arnault LVMH è l’uomo più ricco del mondo

(Di martedì 4 aprile 2023) Uomini più ricchi del– La rivista specializzata Forbes ha pubblicato anche per il 2023 la lista dei miliardari nel. A livello globale si contano attualmente 2.640 patrimoni a dieci cifre, in calo rispetto ai 2.668 fatti registrare nello studio dello scorso anno. Complessivamente, i miliardari del pianeta ora valgono 12,2 trilioni, un L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... er_toscano : RT @CalcioFinanza: Bernard #Arnault è l’uomo più ricco del mondo secondo la classifica dei miliardari di Forbes. Il numero uno del colosso… - loris_assi : RT @CalcioFinanza: Bernard #Arnault è l’uomo più ricco del mondo secondo la classifica dei miliardari di Forbes. Il numero uno del colosso… - MotardDu94000 : RT @CalcioFinanza: Bernard #Arnault è l’uomo più ricco del mondo secondo la classifica dei miliardari di Forbes. Il numero uno del colosso… - ferrante_pie : RT @CalcioFinanza: Bernard #Arnault è l’uomo più ricco del mondo secondo la classifica dei miliardari di Forbes. Il numero uno del colosso… - CalcioFinanza : Bernard #Arnault è l’uomo più ricco del mondo secondo la classifica dei miliardari di Forbes. Il numero uno del col… -

Settimo in Europa, è dietro all'amministratore delegato del colosso del lusso Lvmh,(211 miliardi), all'erede di L'Oréal, Françoise Bettencourt Meyers (80,5), al fondatore di Zara, ...Per la prima volta un francese guida la classifica mondiale dei miliardari. La 37esima lista degli uomini più ricchi del mondo stilata da Forbes incorona infatti, patron della multinazionale del lusso Lvmh. Proprietario di marchi come Louis Vuitton, Christian Dior e Tiffany,ha un patrimonio stimato di 211 miliardi di dollari . Nell'..., a capo dell'impero del lusso LVMH, è la persona più facoltosa del pianeta, secondo la classifica annuale di Forbes, con un patrimonio in costante ascesa negli ultimi anni e che ora è ...

Arnault-Bettencourt: sono francesi l'uomo e la donna più ricchi al mondo. In Italia si conferma Giovanni Ferr… la Repubblica

l lusso batte la tecnologia: Bernard Arnault e Francoise Bettencourt Meyers, l'uno a capo dell'impero del lusso Lvmh l'altra vicepresidente del gruppo L'Oreal ereditato dal nonno, guidano la nuova ...ROMA. Sono francesi l'uomo e la donna più ricchi del mondo. Bernard Arnault, amministratore delegato del leader mondiale del lusso Lvmh, e Francoise Bettencourt Meyers, erede di L'Oreal, scalano la ...