Benevento | Vigorito | «Ci sono stati errori | io per primo»

(Di martedì 4 aprile 2023) Le parole del presidente del, Oreste: «So che il calcio è della gente, ma il saldo negativo lo pagano i presidenti» Il presidente del, Oresteha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport sulla difficile stagione dei sanniti, che rischia di finire con la retrocessione dalla Serie B. Di seguito le sue parole.– «Ci. Io perne ho fatti tanti. Quello più grande è non essere stato risoluto nel resettare il progetto e renderlo più sostenibile e congruo alle possibilità e all’interesse della città. Dopo quella gara all’Arena Garibaldi si era chiuso un ciclo, eravamo partiti per fare un grosso rinnovamento, ma non siamo riusciti a vendere calciatori che ...

Intervista al Corriere dello Sport per il presidente delOreste. Tanti i temi affrontati dal numero uno del club compreso qualche aspetto inedito del calciomercato tra giocatori andati via e operazioni non concluse come quella sfumata ...Il Corriere dello Sport ospita una lunga intervista al presidente del, Oreste. Ilè passato dalla lotta per la terza promozione in Serie A di un anno fa a quella per .... È una tutto tondo quello che è stato intervistato da Tullio Calzone per il Corriere dello Sport. Il massimo dirigente giallorosso ha ammesso i propri errori e ha rilanciato: 'Ci ...

Vigorito: “Benevento, la salvezza è possibile” Corriere dello Sport

Il caso Reggina disturba soprattutto le squadre in lotta per non retrocedere. Dopo un dirigente del Brescia, tocca da uno del Benevento esternarele proprie riserva sulla situazione del club amaranto ...Senza questue e con orgoglio, lo stesso dei tifosi autentici che il presidente chiama a raccolta attorno al Benevento. Presidente Vigorito, dalla mano sul cuore a Pisa ai patemi odierni: come è stato ...