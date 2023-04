Benetton sceglie Mengoni come ad di Mundys: per l’ex Atlantia utile di 200 mln nel 2022 (Di martedì 4 aprile 2023) Andrea Mengoni sarà il primo amministratore delegato di Mundys, la ex Atlantia: il cda si è riunito oggi ed ha approvato il bilancio del 2022, che vede una crescita dell’ebidta del gruppo a 4,5 miliardi (+12%), dei ricavi a 7,4 miliardi (+16%) e una riduzione di 10,1 miliardi dell’indebitamento, da 29,8 a 19,7 miliardi. Il L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 4 aprile 2023) Andreasarà il primo amministratore delegato di, la ex: il cda si è riunito oggi ed ha approvato il bilancio del, che vede una crescita dell’ebidta del gruppo a 4,5 miliardi (+12%), dei ricavi a 7,4 miliardi (+16%) e una riduzione di 10,1 miliardi dell’indebitamento, da 29,8 a 19,7 miliardi. Il L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioFinanza : Alessandro Benetton sceglie Andrea Mengoni come primo ad di Mundys e approva il bilancio: per l’ex Atlantia utile d… - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Benetton sceglie Mengoni come ad di Mundys: per l’ex Atlantia utile di 2,9 mld nel 2022: Andrea M… -