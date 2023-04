Ben 70 ragioni per scaricare sui Samsung Galaxy l’aggiornamento di aprile (Di martedì 4 aprile 2023) Ci sono almeno 70 buoni motivi per scaricare da subito l’aggiornamento di aprile sul proprio Samsung Galaxy, appena arriverà l’apposita notifica per procedere. La patch che sta mettendo piede anche in Italia tra i Samsung Galaxy S23 già acquistati dal pubblico, come abbiamo osservato nella giornata di ieri con un altro approfondimento in merito, a breve si potrà toccare con mano anche su modelli più datati. In attesa di capire quali serie avranno priorità rispetto ad altre, proviamo a capire insieme cosa sia lecito attendersi dal pacchetto software in questione. Addirittura 70 problemi risolti per i vari Samsung Galaxy compatibili l’aggiornamento di aprile Quali sono le indicazioni preliminari ... Leggi su optimagazine (Di martedì 4 aprile 2023) Ci sono almeno 70 buoni motivi perda subitodisul proprio, appena arriverà l’apposita notifica per procedere. La patch che sta mettendo piede anche in Italia tra iS23 già acquistati dal pubblico, come abbiamo osservato nella giornata di ieri con un altro approfondimento in merito, a breve si potrà toccare con mano anche su modelli più datati. In attesa di capire quali serie avranno priorità rispetto ad altre, proviamo a capire insieme cosa sia lecito attendersi dal pacchetto software in questione. Addirittura 70 problemi risolti per i varicompatibilidiQuali sono le indicazioni preliminari ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marcantonio_83 : @MisterCariola @CitroGuarino Sì ma anche chi se ne fotte dell'apparato previdenziale, i figli vanno fatti per ben altre ragioni - Marco19264 : @SpudFNVPN Al di là di torti e ragioni,che bisogno c’era di tendere trappole alle curve, ben sapendo (ripeto, al di… - lo_scriba : RT @GBonini50: Ci andrei cauto. La posizione geopolitica è ben diversa. La Finlandia per ragioni storiche complesse ha una postura antiruss… - GBonini50 : Ci andrei cauto. La posizione geopolitica è ben diversa. La Finlandia per ragioni storiche complesse ha una postura… - VinceJfc : @Marco_Rogerio_ Non vedo l'incoerenza, meglio vincere Europa League (per la ragioni che sappiamo, troppi anni senza… -