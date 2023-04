Belvedere di San Leucio, Ernia in concerto (Di martedì 4 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – Dopo il sold out del concerto al Palapartenope, Ernia torna in Campania con un nuovo e imperdibile live in esclusiva. Lunedì 31 luglio 2023 si esibirà al Belvedere di San Leucio, a Caserta, per l’ottava edizione del festival Un’Estate da Belvedere, diretto da Massimo Vecchione. I Biglietti per assistere all’unico concerto campano di questa estate, organizzato da Lwr S.r.l. e Chiumma Events, saranno disponibili dal 5 aprile alle 14 sui circuiti ufficiali Ticketone e Go2. Terminata la trionfale parentesi invernale – decine di migliaia di biglietti venduti, sold out a Milano, Roma e Napoli, riscontri entusiastici da parte di pubblico e critica – Ernia si prepara a tornare sul palco con il TUTTI HANNO PAURA SUMMER TOUR che lo porterà in ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – Dopo il sold out delal Palapartenope,torna in Campania con un nuovo e imperdibile live in esclusiva. Lunedì 31 luglio 2023 si esibirà aldi San, a Caserta, per l’ottava edizione del festival Un’Estate da, diretto da Massimo Vecchione. I Biglietti per assistere all’unicocampano di questa estate, organizzato da Lwr S.r.l. e Chiumma Events, saranno disponibili dal 5 aprile alle 14 sui circuiti ufficiali Ticketone e Go2. Terminata la trionfale parentesi invernale – decine di migliaia di biglietti venduti, sold out a Milano, Roma e Napoli, riscontri entusiastici da parte di pubblico e critica –si prepara a tornare sul palco con il TUTTI HANNO PAURA SUMMER TOUR che lo porterà in ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... susydigennaro : RT @napolimagazine: MUSICA - Ernia in concerto al Belvedere di San Leucio a Caserta - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MUSICA - Ernia in concerto al Belvedere di San Leucio a Caserta - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MUSICA - Ernia in concerto al Belvedere di San Leucio a Caserta - napolimagazine : MUSICA - Ernia in concerto al Belvedere di San Leucio a Caserta - apetrazzuolo : MUSICA - Ernia in concerto al Belvedere di San Leucio a Caserta -