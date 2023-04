Bellizzi | 26enne pestato da due ragazzi | è grave

(Di martedì 4 aprile 2023) La settimana scorsa un giovane didiè statoe lasciato a terra privo di sensi da due fratelli di 20 e 17 anni. Attualmente, il giovane – come riporta il quotidiano La Città – è ricoverato nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia. Gli aggressori – sempre come riporta il quotidiano – sarebbero già stati identificati dai carabinieri della locale stazione e da quelli del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Battipaglia. Segui ZON.IT su Google News.

Ancora una aggressione in provincia di Salerno. Questa volta i fatti si sono verificati a Bellizzi, la scorsa domenica ...Aggredito brutalmente e lasciato a terra privo di sensi, finisce in ospedale in Rianimazione. E’ quanto accaduto ad un 26enne di Bellizzi che si trova ricoverato all’ospedale “Santa Maria della ...