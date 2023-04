Beach volley, World Tour 2013: La Cina di Varnier e le padrone di casa festeggiano in Australia. Da oggi Abbiati/Andreatta a Tahiti! (Di martedì 4 aprile 2023) E’ ripartito la scorsa settimana dall’Australia dopo i fuochi d’artificio del Messico, il circuito mondiale con un Future giocato a Coolangatta Beach, dove non c’erano azzurri iscritti, mentre questa settimana torna l’Italia su più fronti, Abbiati/Andreatta faranno il loro esordio a Tahiti in un Future solo maschile che scatta oggi con le qualificazioni, mentre in Brasile a Itapema (Challenge), da giovedì, saranno in campo Lupo/Rossi nel tabellone principale, Dal Corso/Viscovich nelle qualificazioni. Non ci saranno coppie azzurre al via nel torneo femminile. A Coolangatta ha festeggiato anche un po’ di Italia con Matteo Varnier che l’head coach della nazionale cinese che ha portato a casa il primo trofeo della stagione vincendo il Future Australiano ... Leggi su oasport (Di martedì 4 aprile 2023) E’ ripartito la scorsa settimana dall’dopo i fuochi d’artificio del Messico, il circuito mondiale con un Future giocato a Coolangatta, dove non c’erano azzurri iscritti, mentre questa settimana torna l’Italia su più fronti,faranno il loro esordio a Tahiti in un Future solo maschile che scattacon le qualificazioni, mentre in Brasile a Itapema (Challenge), da giovedì, saranno in campo Lupo/Rossi nel tabellone principale, Dal Corso/Viscovich nelle qualificazioni. Non ci saranno coppie azzurre al via nel torneo femminile. A Coolangatta ha festeggiato anche un po’ di Italia con Matteoche l’head coach della nazionale cinese che ha portato ail primo trofeo della stagione vincendo il Futureno ...

