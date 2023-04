Bayern Monaco, le ultime sul futuro di Cancelo (Di martedì 4 aprile 2023) Il Bayern Monaco ha deciso di non attivare la clausola - pari a 70 milioni - per acquistare a titolo definitivo Joao Cancelo. Secondo la stampa... Leggi su calciomercato (Di martedì 4 aprile 2023) Ilha deciso di non attivare la clausola - pari a 70 milioni - per acquistare a titolo definitivo Joao. Secondo la stampa...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gio_Dusi : Capitolo Bayern Monaco: è un tonfo che fa tremendamente rumore per il modo in cui arriva, per il momento in cui arr… - susydigennaro : RT @napolimagazine: COPPA DI GERMANIA - Beffa per il Bayern Monaco, il Friburgo vince 2-1 su rigore al 95' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: COPPA DI GERMANIA - Beffa per il Bayern Monaco, il Friburgo vince 2-1 su rigore al 95' - RSIsport : ? Bayern Monaco eliminato dalla Coppa di Germania per mano del Friburgo che, con un rigore al 95', vola in semifina… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: COPPA DI GERMANIA - Beffa per il Bayern Monaco, il Friburgo vince 2-1 su rigore al 95' -