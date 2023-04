(Di martedì 4 aprile 2023) TIRI LIBERI. LA Mascio non si ferma più. La BB14 ormai senza ragionevoli speranze di non retrocedere.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SportandoIT : Gruppo Mascio Blu Basket Treviglio in visita a Roma dal Presidente Petrucci - BergamoSport : Blu Basket Treviglio in visita a Roma dal presidente Petrucci. Il presidente Mascio: “Il progetto del nuovo palaspo… - 1000Cuori : ?? Il post partita di Cento-Treviglio ?? - BasketCity_net : - 1000Cuori : ?? Cento regala un tempo a Treviglio e cade alla Milwaukee Dinelli Arena: con i lombardi finisce 77-88 ?? -

...00 Derthona - Brindisi 81 - 77 16:00 Scaligera Verona - Sassari 87 - 74 16:30 Reggio Emilia - Scafati 78 - 70 Visualizza LegaSerie A- SERIE A2 16:00 Baltur Cento -77 - 88 ......00 Derthona - Brindisi 81 - 77 16:00 Scaligera Verona - Sassari 87 - 74 16:30 Reggio Emilia - Scafati 78 - 70 Visualizza LegaSerie A- SERIE A2 16:00 Baltur Cento -77 - 88 ...L'inizio sprint della Mascio nella seconda fase della stagione dimostra ancora una volta che gli ambiziosi obiettivi dell'estate sono a portata di mano. Anche nell' ultimo blitz di domenica a Cento il ...

Basket, Treviglio travolgente. Bergamo, la retrocessione è solo questione di aritmetica L'Eco di Bergamo

TIRI LIBERI. LA Mascio non si ferma più. La BB14 ormai senza ragionevoli speranze di non retrocedere. L’inizio sprint della Mascio nella seconda fase della stagione dimostra ancora una volta che gli a ...Basket I quintetti reduci dal Girone Verde dei biancoblù hanno tutti vinto in trasferta con le avversarie del Rosso. Nikolic: «Bravi noi a fare team building e darci fiducia» Girone Verde batte girone ...