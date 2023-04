Basket, Petrucci: 'Banchero ai Mondiali con l'Italia? Non posso dire né si, né no' (Di martedì 4 aprile 2023) 'Banchero ai Mondiali con l'Italia? Non posso dire né sì, né no " ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport - . C'è una speranza, ma non sono in grado di promettere nulla. Obiettivo principale per il ... Leggi su sportface (Di martedì 4 aprile 2023) 'aicon l'? Nonné sì, né no " ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport - . C'è una speranza, ma non sono in grado di promettere nulla. Obiettivo principale per il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : ??????????, non fare scherzi... ???????? - sportface2016 : #Basket, #Petrucci: '#Banchero ai Mondiali con l'#Italia? Non posso dire né si, né no' - BergamoSport : Blu Basket Treviglio in visita a Roma dal presidente Petrucci. Il presidente Mascio: “Il progetto del nuovo palaspo… - flamanc24 : RT @Eurosport_IT: ??????????, non fare scherzi... ???????? - lestorieditibi : RT @Eurosport_IT: ??????????, non fare scherzi... ???????? -