Basket | Ncaa | UConn batte San Diego State 76-59 e vince il 5° titolo della sua storia

(Di martedì 4 aprile 2023) Houston, 4 apr. - (Adnkronos) - Gli Huskies di University of Connecticut hanno sconfitto per 76-59 Sannella finale del torneodisputata a Houston davanti a oltre 70.000 spettatori. Persi tratta del quintonelladell'ateneo, nonché il quinto negli ultimi 25 anni senza mai perdere una finale. Nessuno ha vinto così tanti titoli in questo lasso di tempo, con Duke e North Carolina ferme a tre. Una cavalcata trionfale, quella degli Huskies: sempre almeno 13 punti di scarto nelle sei gare disputate al torneo, di cui l'ultima rifilandone 17 in finale a San. Il lungo Adama Sanogo, autore di una prova da 17 punti e 10 rimbalzi, è stato votato come Most Outstanding Player.

