Basket, la Juvecaserta dopo il blitz di Monopoli è pronta ad ospitare Corato (Di martedì 4 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiTorna in campo il campionato di serie B prima della pausa per le festività pasquali e la Ble Decò Juvecaserta, dopo il blitz di Monopoli, affronta domani sera, mercoledì, la sua seconda trasferta consecutiva in Puglia ospite dell'Adriatica Industriale Corato. Come sempre la vittoria costituisce l'obiettivo dei bianconeri anche per mantenere viva l'ambizione di raggiungere il quarto posto e, quindi, l'accesso ai playoff. Tanto senza, però, sottovalutare la voglia della squadra pugliese che, come sottolinea l'assistente di coach Luise, Antonio Carone, che «farà di tutto per cercare due punti fondamentali nella loro corsa alla salvezza». Guardando agli avversari, il tecnico sottolinea che «rispetto all'andata ha aggiunto Trunic e Boev allungando le rotazioni e rendendole molto ...

