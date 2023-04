Basket femminile, Playoff Serie A1 2023: Schio domina gara-1 contro Campobasso (Di martedì 4 aprile 2023) Sono iniziati i Playoff 2023 della Serie A1 di Basket femminile. Il Famila Schio ha cominciato al meglio il proprio cammino, dominando gara-1 contro La Molisana Magnolia Campobasso per 88-58. Le venete hanno anticipato l’inizio della Serie, per evitare concomitanze con la Final Four di Eurolega della prossima settimana, ma l’obiettivo del Famila è quello di chiudere in rapidità la sfida con Campobasso per concentrarsi sulla semifinale di venerdì 14 con il Fenerbahce. Davvero tutto molto facile per Schio, che ha avuto in Costanza Verona e Astou Ndour le migliori marcatrici con 14 punti. In doppia cifra anche Marina Mabrey con 13 punti e Kim Mestdagh, anche lei sempre ... Leggi su oasport (Di martedì 4 aprile 2023) Sono iniziati idellaA1 di. Il Familaha cominciato al meglio il proprio cammino,ndo-1La Molisana Magnoliaper 88-58. Le venete hanno anticipato l’inizio della, per evitare concomitanze con la Final Four di Eurolega della prossima settimana, ma l’obiettivo del Famila è quello di chiudere in rapidità la sfida conper concentrarsi sulla semifinale di venerdì 14 con il Fenerbahce. Davvero tutto molto facile per, che ha avuto in Costanza Verona e Astou Ndour le migliori marcatrici con 14 punti. In doppia cifra anche Marina Mabrey con 13 punti e Kim Mestdagh, anche lei sempre ...

