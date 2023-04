Basket | Banchero farà i Mondiali con l’Italia? Petrucci | “Non prometto niente | ma ho una speranza”

(Di martedì 4 aprile 2023) Paolosi appresta a concludere la sua prima stagione in NBA. Il cestista con passaporto italiano ha disputato un’annata agonistica di assoluto spessore tecnico con la casacca degli Orlando Magic, regalando una serie di prestazioni rimarchevoli e ricevendo i complimenti da più parti. Mancano quattro partite al termine della regular season e la franchigia occupa il dodicesimo post a Est, senza più alcuna possibilità di qualificarsi ai playoff. Il momento dunque è lecito per iniziare a pensare all’estate di Paolo: giocherà con la Nazionale Italiana, mettendo nel mirino i? Si è parlato a lungo di questo scenario, ma il giocatore deve ancora sciogliere le riserve. Gianni, Presidente della Feder, si è soffermato proprio sulla possibilità di vedere Paolo ...

14 punti infine per Paolonel largo successo dei suoi Magic su Detroit. NBA 2022/2023: calendario, risultati e classifiche aggiornate delle due Conference A Ovest, invece, non è passato ...Allenatore: Daniele Ricci Virtus: Paunovic 11, Bartoletti ne,8, Dal Maso 14, Bianchi, Ricciardelli 3, Olleia 4, Costantini 11, Imbrò, Calvellini 5, Laffitte 22, Berardi 4. ...Spicca il successo degli Orlando Magic sugli Washington Wizards per 116 - 109 con un grande Paoloa guidare i suoi. Il rookie azzurro ha messo a referto 30 punti e 12 rimbalzi, contribuendo ...

Partenza anticipata per i playoff scudetto della Serie A1 2022-2023. La ragione è molto semplice: il Famila Schio, che ci arriva con l’investitura del secondo posto in regular season, dovrà giocare le ...Grande successo per Orlando su Detroit, i Nets portano a casa la partita contro i Jazz per un solo punto Ben 13 le partite disputate nella notte italiana della regular season di Nba, con 2 italiani in ...